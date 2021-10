Coupe arabe de la FIFA : désignation de 52 arbitres pour officier le tournoi, l’arbitrage tunisien absent

La Commission des Arbitres de la FIFA a désigné 52 arbitres (12 arbitres, 24 arbitres assistants et 16 arbitres vidéo) originaires de 27 pays et des six confédérations pour officier lors de l’édition inaugurale de la Coupe arabe de la FIFA, qui se tiendra du 30 novembre au 18 décembre prochain au Qatar, a annoncé mardi l’instance.

En l’absence de l’arbitrage tunisien, le continent africain sera représenté par 8 arbitres dont deux directeurs de jeu, le Gambien Bakary Gassama et le Zambien Janny Sikazwe. Les autres arbitres sont les assistants Djibril Camara (Sénégal), Elvis Nopue (Cameroun), Zakhele Siwela (Afrique du Sud), Jerson Dos Santos (Angola), ainsi que deux arbitres vidéo: Redouane Jiyed (Maroc) et Ibrahim Aly (Egypte).

La compétition démarrera le mardi 30 novembre 2021 avec un match opposant la Tunisie et la Mauritanie dans le stade Ahmad Ben Ali. Le pays organisateur entrera en lice le même jour contre Bahreïn dans le stade Al Beyt. La finale aura lieu le samedi 18 décembre 2021, également au stade Al Beyt.

Les arbitres désignés seront suivis de près avant et pendant la compétition par une équipe d’experts composée de formateurs d’arbitres et arbitres vidéo de la FIFA, de préparateurs physiques, de kinésithérapeutes et de scientifiques du sport, l’objectif étant d’offrir la meilleure préparation possible aux officiels concernés.

La compétition, qui aura recours à la technologie d’assistance vidéo à l’arbitrage, constitue une étape importante de la préparation à la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022 pour les arbitres.