L’association tunisienne des parents et élèves appelle à accélérer la création d’un conseil supérieur de l’éducation et l’enseignement

L’association tunisienne des parents et élèves a appelé à accélérer la création d’un conseil supérieur pour l’éducation et l’enseignement.

Dans un communiqué publié mardi, cette association a précisé que la création de ce conseil supérieur permettra de garantir la réussite du projet de réforme éducative, qui a-t-elle ajouté, requiert la participation de toutes les parties intervenantes afin d’instaurer l’école de demain.

Selon cette association, la main mise de l’autorité de tutelle et des syndicats sur le dossier de l’éducation et les prises de décisions unilatérales dans ce secteur sans suivi ni contrôle, a entrainé la détérioration du système éducatif et l’échec des réformes dans le secteur de l’éducation et l’enseignement.

“Cette situation a abouti à des allégations et “manœuvres dilatoires” dont le prix a été fort payé par les élèves et la famille, a-t-elle noté, signalant que les générations futures assumeront les conséquences de ces pratiques nuisibles au secteur éducatif.