Hammami dénonce le comportement putschiste de Saïed

Le chef du Parti des travailleurs, Hama Hammami, a dénoncé le monopole de Kais Saïed sur toutes les autorités après le 25 juillet 2021, affirmant sur les ondes de Jawhara FM que président est en train d’appliquer une politique de fascisme et de tyrannie.

Il a conclu son idée en se lamentant sur le pays en disant « Pauvre Tunisie ».

Nomination de Najla Bouden

Commentant la nomination hier de Najla Bouden pour former un gouvernement, Hammami a déclaré qu’elle ne serait qu’une employée de Saïed en vertu des ordres qu’il a mis en place le 22 septembre 2021 et qu’elle travaillerait à la mise en œuvre du programme de Saïed, commentant également: “Pauvre Najla Bouden”.

Il a souligné que son parti n’interagira pas avec son gouvernement parce qu’il s’agit d’un gouvernement putschistes et qu’il rejette les offres de nomination d’une femme à un poste de direction, soulignant que c’est avec le principe d’équité.

Il a annoncé le lancement de pourparlers et de mesures visant à former un large front composé de forces politiques et civiles pour résister à ce qu’il a décrit comme un nouveau régime autoritaire et a poursuivi: Nous résisterons au système de Kais Saied, qui est basé sur le populisme tout comme le système Ennahdha qui utilise la religion.