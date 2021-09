Tunisie – Libye : Tunisair reprend ses vols vers Tripoli-Mitiga et Benghazi

La compagnie Tunisair a annoncé, vendredi 17 septembre 2021, la reprise de ses vols à partir de l’aéroport Tunis-Carthage vers les aéroports de Tripoli-Mitiga et de Benghazi en Libye, et ce à partir du jeudi 23 courant. La compagnie rappelle cependant l’obligation pour les passagers de respecter le protocole sanitaire convenu entre les deux pays.

La reprise des vols de Tunisair vers la Libye intervient suite à la décision présidentielle de rouvrir les postes frontaliers avec la Libye.

En effet, Kaïs Saïed a donné, le 16 septembre 2021, ses instructions pour la réouverture, à partir du vendredi 17 septembre 2021, à 7h du matin, des postes frontaliers avec la Libye, et ce après avoir pris connaissance des résultats des réunions qui ont eu lieu mercredi 15 courant à Djerba entre les deux commissions ministérielles tuniso-libyennes de sécurité et de santé.

Au terme de la réunion tuniso-libyenne, tenue sous la présidence des ministères de l’Intérieur et de la Santé des deux pays, il a été décidé que les voyageurs tunisiens et libyens vaccinés contre la Covid-19 et munis d’un test PCR négatif peuvent circuler librement via les postes frontaliers.

Pour les autres voyageurs, un confinement obligatoire de 10 jours dans un hôtel suivi d’un test PCR négatif sera l’un des principaux critères pour le passage par les postes frontaliers.