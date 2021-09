Des Libyens empêchés d’entrer sur le sol tunisien, le MAE répond

Le ministère des Affaires étrangères, de l’Immigration et des Tunisiens à l’étranger « a catégoriquement nié la nouvelle selon laquelle les autorités tunisiennes avaient empêché un certain nombre de Libyens d’entrer sur leur territoire ».

« Tout ce qui est propagé à cet égard est sans fondement », a déclaré le ministère dans un communiqué publié lundi soir, notant que « la fermeture temporaire de la frontière fait partie de la stratégie pour réduire et prévenir contre la propagation du coronavirus tout en suivant l’évolution de la situation sanitaire en Tunisie et en Libye ».

Les comités scientifiques tunisien et libyen tiendront une réunion pour évaluer la situation épidémiologique et préparer un protocole sanitaire qui réponde aux spécificités des relations tuniso-libyennes et respecte les conditions sanitaires nécessaires pour la prévention contre la Covid-19, dans le cadre de la coordination en cours entre les deux pays et renforcer la coopération bilatérale, indique le même communiqué.

Le Ministère des Affaires étrangères a également souligné que « la diffusion de fausses informations ciblant les deux pays et peuples frères ne peut en aucun cas affecter le niveau des relations historiques et solides qui les unissent ».