Tunisie – Covid-19 : 164 décès et plus de 1 600 contaminations recensés le 25 juillet

Le ministère de la Santé a annoncé, lundi 26 juillet 2021, que 164 décès supplémentaires et 1 608 contaminations par le coronavirus ont été recensés le 25 courant suite à 5 838 analyses effectuées.

Dans son bulletin quotidien sur la situation épidémique dans le pays, le ministère fait savoir que le nombre total de décès depuis le début de la pandémie en Tunisie a atteint 18 968.

Quant au nombre total de contaminations, il s’élève à 575 002, et que le pays compte, à ce jour, 497 032 guérisons.

Par ailleurs, le ministère de la Santé précise au sujet des chiffres liés aux décès que le nombre publié quotidiennement représente le nombre de décès signalés le même jour et englobe aussi le nombre des décès survenus au cours des dernières 24 heures et déclarés au cours de la même journée, et les décès non déclarés survenus les jours précédents.