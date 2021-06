Hichem Mechichi affirme que grâce à la vaccination il ne souffre d’aucun signe du coronavirus

Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi a publié, samedi, une vidéo, dans laquelle il affirme que, grâce à la vaccination, il ne souffre d’aucun signe du coronavirus qu’il vient de contracter.

“Grâce à la vaccination, je n’ai aucun signe de la maladie ce qui confirme l’efficacité du vaccin”, a-t-il dit, ajoutant que “scientifiquement, il est rare qu’une personne vaccinée attrape le virus et lorsque cela arrive les symptômes ne sont pas graves.”

Mechichi a appelé les citoyens à se protéger et à prendre toutes les précautions nécessaires pour se prémunir contre le virus dont, notamment, le port de masque et le respect de tous les protocoles de santé aussi bien à l’intérieur des habitations qu’à l’extérieur. Le chef du gouvernement a appelé les citoyens à éviter les rassemblements, les mariages, les fêtes et les manifestations, et à les reporter pour préserver “notre santé et celle de nos familles”, a-t-il dit.

La présidence du gouvernement a annoncé, hier vendredi, que le chef du gouvernement a contracté le Covid-19 et qu’il va annuler ses réunions et continuer son travail à distance.