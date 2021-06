Foot – Amical Tunisie-Mali (1-0) : “Nous avons réussi jusque-là un parcours honorable” (M.Kébaier)

Déclarations des sélectionneurs de la Tunisie et du Mali au terme du match amical disputé mardi soir au stade de Radès (1-0 pour les Tunisiens), en préparation pour les qualifications du Mondial-2022 de football :

Mondher Kebaier (sélectionneur de la Tunisie) : Je suis satisfait de la victoire qui intervient au bout de la saison marathon et de la prestation de mes joueurs qui se sont donnés à fond et ont fait preuve d’application et de détermination tout au long du stage. On a voulu insuffler du sang neuf au sein du groupe en faisant appel aux jeunes joueurs Omar Rekik, Hannibal Majbri, Ali Youssef et Issam Jebali, tout en essayant de diversifier le jeu et de tester de nouvelles dispositions tactiques.

La défense à trois nous a permis de dominer le match, mais c’était pas évident face à une équipe évoluant en infériorité numérique et obligée de jouer une défense renforcée. Mais la persévérance des joueurs et les changements opérés en seconde période avec notamment l’entrée de Hamza Rafia, Anis Ben Slimane et Ali Youssef, ont été finalement concluants.

Je crois qu’on réussi jusque-là un parcours honorable ces deux dernières années, avec une série de 10 victoires, 3 matches nuls et une seule défaite face au champion d’Afrique algérien, au meilleur de sa forme. Nous avons, certes payé cash nos erreurs, mais les joueurs n’ont pas démérité et ils ont fait preuve de solidarité et de détermination. Nous avons acquis une belle équipe sur laquelle on peut compter lors des prochaines échéances.

Au cours de ce stage, on a essayé de manager le groupe au cas par cas; Dylan Bronn a été contraint de rentrer chez lui après le 2e match pour des raisons familiales, Wahbi Khazri a fait de gros sacrifices en jouant les deux premiers matches malgré une entorse à la cheville. Le même cas pour Ferjani Sassi (élongation de premier degré du quadriceps) et Youssef Msakni (fissure au ménisque) qui ont quitté le stage après le second match. Je trouve que c’est tout à fait normal après un marathon de matches.

Concernant le poste de gardien, nous avons quatre gardiens de haut niveau, mais je trouve que Moez Hassène affiche une meilleure forme et qu’il est le plus proche pour devenir le premier gardien de la sélection.

Mohamed Magassouba (sélectionneur du Mali) : Je suis fier de mes joueurs qui ont su surmonter toutes les difficultés au cours de ces derniers matches amicaux face à de grandes équipes comme la Tunisie et l’Algérie.

C’était un stage bénéfique qu’on a voulu placer sous le signe de la reconstruction mentale de notre jeune équipe afin de renforcer leur caractère et développer l’esprit de compétitivité chez eux. Le but du stage n’était pas de gagner des matches mais de mettre l’équipe en place et de produire du jeu.