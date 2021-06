Un Temps estival s’installe aujourd’hui mercredi, 9 juin 2021. Les températures seront stationnaires, les maximales oscilleront entre 28 et 32 degrés dans le Nord, les hauteurs et les régions côtières et entre 33 et 37 degrés dans le reste des régions, selon l’Institut National de la Météorologie (INM).

Ciel dégagé à peu nuageux sur la plupart des régions. Vent modéré généralement soufflant d’une vitesse qui atteindra 40 km /h prés des côtes et la mer sera agitée.