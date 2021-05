Lewandowski égale le record de Gerd Müller de 40 buts en Bundesliga

L’attaquant polonais du Bayern Munich Robert Lewandowski a égalé samedi le record historique de 40 buts en une saison de Bundesliga, établi en 1971-72 par le légendaire Gerd Müller, sous le même maillot bavarois.

Après son but, marqué sur pénalty à la 26e minute du match Fribourg-Munich, le buteur polonais a dévoilé un t-shirt sous son maillot avec l’inscription “4ever Gerd” avant de recevoir une haie d’honneur de ses coéquipiers.

Lewandowski compte déjà plus de 500 buts dans sa carrière et surtout quelques exploits et records hors du commun, comme celui du quintuplé le plus rapide de l’histoire.

Avec 458 buts en clubs et 66 en sélection, le Polonais totalise 524 réalisations chez les professionnels.

Le 22 septembre 2015, il bat en neuf minutes quatre records mondiaux: celui du triplé le plus rapide (quatre minutes), du quadruplé le plus rapide (six minutes) et du quintuplé le plus rapide (neuf minutes), lors de la victoire 5-1 du Bayern à Wolfsburg. Il établit également ce soir-là un record de buts pour un remplaçant, puisqu’il n’est entré en jeu qu’à la 46e minute.

En 2020, il remporte le triplé et devient le premier joueur de l’histoire à être en même temps couronné meilleur buteur dans les trois compétitions: 34 buts en Bundesliga, 15 en Ligue des champions et six en coupe d’Allemagne.

Il est le deuxième meilleur buteur de tous les temps en Bundesliga, avec 276 buts, derrière Gerd Müller (365 buts). Il est aussi le deuxième meilleur buteur de l’histoire du Bayern, devant son patron Karl-Heinz Rummenigge (162 buts).

Lewandowski a explosé aux yeux de l’Europe le 24 avril 2013, en réussissant un quadruplé contre le Real Madrid en demi-finale aller de Ligue des champions (4-1), sous le maillot de Dortmund. Il est aussi le troisième buteur de l’histoire de la Ligue des champions avec 73 buts, derrière Cristiano Ronaldo (134) et Lionel Messi (120).