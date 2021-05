Tunisie : Le Courant populaire appelle à participer massivement à la marche de soutien au peuple palestinien ce samedi

Le Courant populaire a appelé à participer massivement à la marche de soutien au peuple palestinien, prévue demain samedi à Tunis, et à multiplier les manifestations du genre dans tout le pays.

La société civile et plusieurs partis et forces vives nationales organisent samedi une marche, avenue Habib Bourguiba à Tunis, pour exprimer leur soutien à la résistance palestinienne face aux agressions dévastatrices de l’entité sioniste à l’encontre du peuple et des territoires palestiniens, en particulier à al-Quds et dans la bande de Gaza.

Le Courant populaire appelle également, dans un communiqué publié vendredi, à organiser des rassemblements de protestation ” devant les ambassades des pays alliés de l’ennemi sioniste, et à leur tête les Etats-Unis d’Amérique “.

Il exhorte la présidence de la République à répondre par les voies diplomatiques à ” l’arrogance américaine au Conseil de sécurité ” et à intensifier les démarches dans les autres instances régionales et internationales.

Le parti propose, en outre, d’organiser une Conférence internationale de soutien au peuple palestinien, à Tunis, avec la participation de tous les pays arabes, africains et musulmans ainsi que des pays d’Amérique latine et de toutes les organisations, instances et personnalités mondiales “conscientes du droit d’existence des Palestiniens et qui appuient leur cause juste”.

Il invite par ailleurs les Tunisiens à collecter les dons au profit du peuple palestinien, se disant “fier de la valeureuse résistance palestinienne” face aux exactions sionistes et appelant la masse populaire dans les villes et villages de Palestine à se soulever et à déclencher une révolution qui annule tous les accords et conventions de normalisation, dont les accords d’Oslo et la coordination sécuritaire qui en a découlé.

Depuis cinq jours, les forces israéliennes ont intensifié les raids sur la bande de Gaza, faisant, selon le dernier bilan provisoire, 120 morts dont 30 enfants, et plus de 600 blessés dont des femmes, des enfants et des journalistes. Les frappes israéliennes ont également causé d’importants dégâts matériels, au niveau notamment des habitations et de l’infrastructure à Gaza, outre les multiples agressions contre les habitants du quartier Sheikh Jarrah, à al-Quds, et les incursions violentes dans l’esplanade des mosquées et à al-Aqsa.