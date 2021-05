Tunisie : Le président de la République reçoit le Secrétaire général du Mouvement Echaâb

Le président de la République Kaïs Saïed a reçu, mardi après-midi, à Carthage, le Secrétaire général du Mouvement Echaâb Zouheir Maghzaoui.

La rencontre a porté sur la crise politique, économique et sociale que vit le pays et les moyens d’en sortir à travers des propositions pratiques et concrètes qui s’accordent à la réalité des Tunisiens et répondent à leurs attentes, indique un communiqué de la présidence de la République.

Le chef de l’Etat s’est dit disposé à envisager le dialogue pour sortir de la crise, soulignant toutefois que ” le dialogue doit être différent de ce qu’a connu le pays dans les années écoulées ” et qu’il faudrait ” chercher de réelles solutions aux problèmes du peuple puisqu’il y a accord sur le diagnostic et que les divergences portent sur les conflits annoncés et non-annoncés sur les postes et les privilèges “.

Le dialogue peut être le cadre qui fixe et organise les solutions issues de la volonté du peuple, a ajouté le président Saïed.