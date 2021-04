Lique 1 (19e journée/match retard) : Oussama Ben Ishak pour le clasico CS Sfaxien-ES Sahel

L’arbitre Oussama Ben Ishak dirigera le clasico en retard entre le CS Sfaxien – ES Sahel comptant pour la 19e journée du championnat de la ligue 1 du football professionnel , prévu ce dimanche.

De son coté Frej Abdellaoui arbitrera l’autre match en retard entre l’Espérance Sportive de Tunis et la JS Kairouan dans le cadre de la même journée.

Dimanche 18 avril

A Sfax (13h30)

CS Sfaxien – ES Sahel arbitre: Oussama Ben Ishak

A Rades (13h30)

Espérance ST – JS Kairouan arbitre: Fraj Abdellaoui

Classement PTS J G N D PB PC Dif

1. Espérance ST 52 20 17 1 2 31 10 +21

2. ES Sahel 43 21 13 4 4 39 19 +20

3. USB Guerdane 37 23 9 10 4 23 14 +9

4. CS Sfaxien 34 20 9 7 4 23 10 +13

5. AS Soliman 33 23 9 6 8 30 31 -1

6. AS Réjiche 32 22 8 8 6 22 17 +5

7. US Monastir 30 23 8 6 9 25 22 +3

8. C.Africain 28 23 6 10 7 23 28 -5

-. O. Béja 28 23 7 7 9 19 10 -1

10. S. Tunisien 26 22 5 11 6 20 18 +2

-. ES Métlaoui 26 23 6 8 9 13 19 -4

12. US Tataouine 24 23 5 9 9 18 28 -10

13. CA Bizertin 21 22 5 6 11 14 26 -12

14. JS Kairouan 3 22 0 3 19 12 50 -38 Reléguée en L2