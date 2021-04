Ligue 1 (16e et 17e journées/matchs en retard) : L’Espérance creuse l’écart, l’ESS et le CSS trébuchent

L’Espérance sportive de Tunis a disposé sans difficultés de l’US Tataouine (3-1), dans un match en retard de la 16e journée de la Ligue 1 du football professionnel, disputé mercredi sur la pelouse du stade Nejib Khattab à Tataouine.

Les sang et or ont ouvert la marque à la 26e par l’intermédiaire de Taha Yassine Khénissi avant qu’Abderraouf Benguit ne double la mise à la 57e. Kouni Khalfa a ensuite réduit le score pour les locaux à la 69e sur penalty, mais Hamdou el Houni a anéanti tout espoir de l’US Tataouine de revenir au score en signant le troisième but espérantiste à la 70e.

A la faveur de ce nouveau succès, le 17e de la saison, l’Espérance à qui il manque encore deux matchs, creuse davantage l’écart sur ses poursuivants et consolide son leadership avec 52 points.

De son côté, l’US Tataouine est toujours 12e avec 24 points, essuyant au passage sa 9e défaite de la saison.

Dans les deux matchs en retard de la 17e journée, l’US Monastir a remporté le derby du Sahel devant l’Etoile sportive (3-1), au stade Mustapha Ben Jannet, tandis que le CS Sfaxien et l’Olympique de Béja se sont contentés du nul vierge (0-0) à Sfax.

A Monastir, les fils de la capitale du Ribat renouent avec la victoire en remportant le derby du Sahel et réalisant un 8e succès qui leur permet de remonter dans le classement pour occuper le 7e rang avec 30 points à quatre longueurs du 4e.

Leur adversaire, l’Etoile du Sahel qui évolue sur plus d’un plan cette année et compte donc plus de matchs à son actif, semble accuser une baisse de forme qui pourrait expliquer cette 4e défaite de la saison. Les étoilés conservent tout de même leur place de dauphin avec 43 points.

A Sfax, le Club sportif de la place, lui aussi, engagé en coupe de la CAF, n’était pas au meilleur de sa forme ce mercredi lorsqu’il recevait l’Olympique de Béja. Les deux formations se son neutralisées en concédant le nul (0-0).

Ce nul ne fait les affaires d’aucune des deux formations; le CSS rate l’occasion de se rapprocher de ses concurrents directs et est toujours 4e avec 34 points, tandis que l’O Béja ne quitte toujours pas le 8e rang qu’elle partage avec le Club africain avec 28 points.

Mercredi 14 avril :

16e journée:

A Tataouine :

US Tataouine 1

Espérance de Tunis 3

17e journée:

A Sfax:

CS Sfaxien 0

O.Béja 0

A Monastir:

US Monastir 3

Etoile du Sahel 1

Classement PTS J G N D PB PC Dif

1. Espérance ST 52 20 17 1 2 31 10 +21

2. ES Sahel 43 21 13 4 4 39 19 +20

3. USB Guerdane 37 23 9 10 4 23 14 +9

4. CS Sfaxien 34 20 9 7 4 23 10 +13

5. AS Soliman 33 23 9 6 8 30 31 -1

6. AS Réjiche 32 22 8 8 6 22 17 +5

7. US Monastir 30 23 8 6 9 25 22 +3

8. C.Africain 28 23 6 10 7 23 28 -5

-. O. Béja 28 23 7 7 9 19 10 -1

10. S. Tunisien 26 22 5 11 6 20 18 +2

-. ES Métlaoui 26 23 6 8 9 13 19 -4

12. US Tataouine 24 23 5 9 9 18 28 -10

13. CA Bizertin 21 22 5 6 11 14 26 -12

14. JS Kairouan 3 22 0 3 19 12 50 -38 Reléguée en L2