Ligue 1 (23e journée) : L’espérance de Tunis solide au poste

L’Espérance de Tunis a conforté son leadership de la Ligue 1 du football en venant à bout de l’O.Béja (1-0), en clôture de la 23e journée disputée mercredi.

Les sang et or qui se sont imposés grâce à un penalty bien tiré par Mohamed Ali Ben Romdhane à la 19e, consolident leur position en tête du classement avec 49 points, toujours à six longueurs de leur dauphin étoilé, large vainqueur de la JS Kairaoun (5-1).

De leur côté, les cigognes, réduits à dix lors du dernier quart d’heure de la rencontre suite à l’expulsion du défenseur togolais Agbozo Klousseh à la 79e, occupent désormais la 9e place du tableau avec 27 points ex aequo avec l’US Monastir.

La meilleure opération de la journée est à mettre à l’action du Club Africain qui s’est propulsé à la 7e place, à la faveur de son succès en déplacement à Monastir (1-0).

Résultats complets

Mercredi :

A Radès :

Espérance de Tunis – O Béjà 1-0

A Ben Guerdane :

US Ben Guerdane – Stade Tunisien 0-0

A Soliman :

AS Soliman – US Tataouine 3-1

A Bizerte :

CA Bizertin – AS Réjiche 1-1

A Hammam-Sousse :

ES Sahel – JS Kairouan 5-1

A Monastir :

US Monastir – C Africain 0-1

A Métlaoui :

ES Métlaoui – CS Sfaxien 0-1

Classement PTS J G N D PB PC Dif

1. Espérance ST 49 19 16 1 2 28 9 +19

2. ES Sahel 43 20 13 4 3 38 16 +22

3. USB Guerdane 37 23 9 10 4 23 14 +9

4. CS Sfaxien 33 19 9 6 4 23 10 +13

-. AS Soliman 33 23 9 6 8 30 31 -1

6. AS Réjiche 32 22 8 8 6 22 17 +5

7. C.Africain 28 23 6 10 7 23 28 -5

8. US Monastir 27 22 7 6 9 22 21 +1 -. O. Béja 27 22 7 6 9 19 10 -1

10. S. Tunisien 26 22 5 11 6 20 18 +2

-. ES Métlaoui 26 23 6 8 9 13 19 -4

12. US Tataouine 24 22 5 9 8 17 25 -8

13. CA Bizertin 21 22 5 6 11 14 26 -12

14. JS Kairouan 3 22 0 3 19 12 50 -38 Reléguée en L2