Le temps est ensoleillé et peu nuageux sur la plupart des régions.

Les températures maximales oscilleront entre 22 et 27 degrés dans le Nord, sur les hauteurs et dans les zones côtières, et entre 28 et 33 degrés dans le reste des régions.

Vent du secteur Sud faible à modéré, d’une vitesse de 40 km / h près des côtes. Mer peu agitée à agitée.