Ligue 1 (21e journée) : Un clasico et deux derbys au menu

Un clasico et deux derbys sont au menu de la 21e journée de la Ligue 1 du football professionnel, prévue demain mercredi, en attendant l’affiche Espérance ST-CS Sfaxien, reportée à une date ultérieure.

En effet, le Club africain qui ne parvient toujours pas à quitter la zone de relégation (12e) et à enchainer les bons résultats, bien que certains adversaires semblaient à sa portée, croisera le fer ce mercredi, avec l’Etoile sportive du Sahel, dauphin avec 39 points et 6 autres en suspens à cause des matchs reportés.

Le clasico de la journée s’annonce donc particulièrement intéressant avec, d’un côté, un périlleux déplacement pour les clubistes en quête de sérénité et, de l’autre, des étoilés pris de deux obsessions, rattraper le leader espérantiste et creuser l’écart sur ses poursuivants.

Toujours dans la région du Sahel, la ville de Monastir accueillera le match US Monastirienne-AS Réjiche. Un derby entre deux formations du milieu de tableau, mais qui font jusque-là office de sérieux challengers pour leurs adversaires.

Les Fils du Ribat (6e) remontent en force après les déboires du début de saison face au promu l’AS Réjiche (5e), la bonne surprise de la saison dont personne ne soupçonnait aussi accrocheur. Un point sépare les deux équipes qui auront pour objectif commun de recoller au peloton de tête.

Direction le Sud, où l’ES Métlaoui (10e) recevra le Stade Tunisien (8e). Les “miniers” restent sur une défaite contre l’Olympique de Béjà (1-0), et les Stadistes sur un nul (1-1) contre l’AS Soliman.

Les deux clubs chercheraient donc la gagne, ce mercredi, pour espérer se maintenir à flot et garder un bon moral pour la suite.

Encore plus au Sud, le derby du Sahara opposera demain, à Ben Guerdane, l’Union sportive de la place (3e) à l’US Tataouine (10e). Dix points séparent les deux formations qui ne jouent pas pour les mêmes objectifs.

L’US Ben Guerdane qui ne lâche rien cette année voit gros et espère décrocher au moins une 4e place, contre une US Tataouine au parcours moyen et qui reste sur deux défaites successives lors des précédentes journées.

A Bizerte, les cabistes (avant-derniers) luttent encore péniblement en bas du tableau et leur confrontation de ce vendredi avec l’Olympique de Béja (9e) ne sera pas une mission facile.

En effet, malgré ses multiples faux-pas cette saison, l’Olympique reste un adversaire redouté par nombre de formations de la Ligue 1 vu la qualité du jeu qu’il développe, notamment, chez lui.

Le CAB espèrera donc profiter d’un éventuel faux-pas du CA pour réduire l’écart, tandis que les Cigognes chercheront plutôt à quitter le ventre mou du tableau pour se hisser à la 6e place.

Dernière affiche de la journée, celle qui opposera à Soliman, l’Avenir sportif de la place (6e) au dernier, la JS Kairouanaise.

Cette dernière, lanterne rouge depuis pratiquement le début de la saison, et quasiment assurée d’être reléguée, tentera d’éviter une 17e défaite.

De leur côté, les Slimaniens, auteurs malgré tout d’une assez bonne saison, auront besoin d’une victoire pour recoller au peloton de tête, en espérant un résultat nul dans le derby sahélien de la journée.

Voici le programme des rencontres de la 21e journée prévues mercredi (Tous les matchs à 14h):

A Ben Guerdane:

US Ben Guerdane – US Tataouine

A Metlaoui:

ES Metlaoui – Stade Tunisien

A Monastir:

US Monastir – AS Rejiche

A Hammmam-Sousse:

ES Sahel – Club Africain

A Bizerte:

CA Bizertin – Olympique Béja

A Soliman:

AS Soliman – JS Kairouan

NB : le match Espérance ST – CS Sfaxien reporté à une date ultérieure.