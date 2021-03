Ligue 1 (21e journée) : Désignation des arbitres

Désignation des arbitres qui dirigeront les matches de la 26e journée du championnat de Tunisie de la ligue 1 du football professionnel, qui sera disputée mercredi 31 mars courant à partir de 14h00.

A Ben Guerdane: Arbitres

US Ben Guerdane – US Tataouine Amir Loussif

A Metlaoui:

ES Metlaoui – Stade Tunisien Ameur Chouchane

A Monastir:

US Monastir – AS Rejiche Walidi Djeridi

A Hammmam-Sousse;

ES Sahel – Club Africain Sadok Selmi

A Bizerte:

CA Bizertin – Olympique Béja Naim Hosni

A Soliman:

AS Soliman – JS Kairouan Sofiene Guetet

ndlr: le match Espérance ST – CS Sfaxien est reporté à une date ultérieure