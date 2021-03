Afek Tounes : La crise politique que traverse le pays incombe aux pouvoirs exécutif et législatif issus des élections de 2019

Le parti Afek Tounes a estimé que la responsabilité dans la crise politique que traverse le pays incombe aux pouvoirs exécutif et législatif issus des élections de 2019 qui ont échoué dans la gestion des institutions de l’Etat et privilégié l’intérêt personnel plutôt que l’intérêt général.

Dans un communiqué publié à l’issue de la réunion périodique de son conseil national, samedi soir, Afek Tounes appelle le pouvoir judiciaire “à faire prévaloir la primauté de la loi, à consacrer le principe de l’Etat de droit et des institutions et à poursuivre tous ceux qui portent atteinte à la sécurité nationale et à l’ordre public”, estimant que “lorsqu’on commet des crimes on ne peut pas bénéficier de l’immunité”.

Le parti déplore la situation qui prévaut au sein des institutions de l’Etat où se livrent des surenchères populistes, des conflits politiciens et des querelles interminables au lieu de focaliser sur l’intérêt général et de trouver des solutions à la crise économique et sociale dont souffre les citoyens.

Afek Tounes considère que la réussite du processus de transition démocratique est tributaire d’un progrès économique et social et de la mise en place d’un nouveau modèle de développement.