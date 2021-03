Olfa Mabrouki : Les protestations se poursuivront jusqu’ à la régularisation de la situation des contractuels

La porte parole des contractuels prestataires de service au ministère de l’enseignement supérieur, Olfa Mabrouki a indiqué que 150 contractuels ont été appelés à préparer un dossier qui comprend les diplômes obtenus et tous les contrats de travail signés, pour accélérer les négociations et rédiger un PV.

Elle a ajouté dans une déclaration à la TAP, en marge du sit-in ouvert mené depuis lundi dernier par les contractuels prestataires de service, que ce mouvement de protestation se poursuivra jusqu’à la régularisation de la situation professionnelle des protestataires et leur intégration dans la fonction publique.

Elle a souligné que les sit-inneurs réclament la régularisation de leur dossier relatif aux contrats de prestation de service dans les laboratoires et structures de recherche et les écoles de doctorats relevant du ministère de l’enseignement supérieur et la recherche scientifique, critiquant ce qu’elle a qualifié “d’atermoiement ministère de tutelle dans le traitement de leur situation précaire”.

De leur cotés, les protestataires ont appelé à la régularisation de leur situation professionnelle et leur intégration dans la fonction publique, après une longue période de travail (entre 5 et 10 ans) sous contrat et sans bénéficier de la couverture sociale.