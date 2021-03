Gabès-UGTT : Appel à ouvrir une enquête suite à l’explosion d’une citerne d’asphalte qui a fait 5 morts et un blessé

L’Union Générale Tunisienne du Travail (UGTT) a appelé samedi à ouvrir une enquête afin de dévoiler les circonstances de l’explosion d’une citerne d’asphalte à l’intérieur d’une usine située dans la zone industrielle de Gabès.

L’explosion a fait 5 morts et un blessé. L’UGTT a souligné dans un communiqué rendu public l’impératif de renforcer le contrôle dans ces établissements, usines et différents sites de production afin d’assurer la sécurité et la protection des ouvriers et du personnel.

L’Union a également appelé à prendre les mesures fermes contre les responsables des infractions aux normes de sécurité professionnelle mettant en danger la vie des ouvriers.

La centrale syndicale a également appelé à renforcer le contrôle lors de l’octroi des autorisations aux sociétés et imposer les normes de sécurité et de protection, selon la même source.

