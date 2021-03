Kaïs Saïed reçoit les Chefs des missions diplomatiques africaines accréditées à Tunis

Le président de la République Kaïs Saïed a reçu, lundi, à Carthage, les Chefs des missions diplomatiques africaines accréditées à Tunis.

Il a souligné, à cette occasion, ” la nécessité de renforcer les liens de coopération entre les pays africains au sein de l’Union africaine “, indique un communiqué de la présidence de la République.

La rencontre a également permis de mettre l’accent sur les richesses naturelles et le potentiel humain de l’Afrique ” aptes à en faire un motif de fierté pour l’humanité tout entière “.

Le Chef de l’Etat a, en outre, mis en exergue l’importance des relations bilatérales et multilatérales et l’impératif de développer des partenariats avec l’espace économique régional et international ” basés sur le respect mutuel et le principe d’égal-à-égal “.

Il s’agit, a-t-il insisté, de promouvoir la place de l’Afrique dans le commerce mondial, de créer des richesses et de réaliser un développement qui réponde aux aspirations des peuples africains au progrès et à la stabilité.