Tunisie – Parlement de l’enfant : ” Observateurs sans frontières ” dénonce la non publication du calendrier électoral 

L’Association ” Observateurs sans frontières ” a dénoncé la non publication dans toutes les régions et les circonscriptions du calendrier électoral relatif aux délais de toutes les étapes de l’élection des membres du Parlement tunisien de l’enfant pour l’année 2021-2022.

Selon un communiqué publié récemment, l’association a constaté que certains délégués régionaux et écoles n’avaient pas connaissance de la question de la publication, en plus des parents et des élèves, en particulier dans les gouvernorats de Kasserine et d’El Kef, ” ce qui affecterait l’intégrité et la transparence de l’ensemble du processus électoral face à l’absence totale du principe de l’égalité des chances pour tous ceux qui souhaitent se présenter “, lit-on de même source.

A cet égard, l’association a appelé à la fois le ministère de la Femme, de la Famille et des séniors et le ministère de l’Education en coopération avec les organisations de la société civile concernées par la question électorale à mener des campagnes de sensibilisation et à faire le suivi du parcours électoral en envoyant un message positif aux générations émergentes et en les éduquant sur la consécration de la démocratie et les mécanismes de différence et de dialogue, lit-on de même source.