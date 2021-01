Tunisie : Prévisions météo pour aujourd’hui 14 janvier 2021

Cette journée qui coïncide avec le début de l’année agricole et l’entrée des nuits noires (Ellyali Essoud) sera marquée par des vents forts dans les zones côtières et les hauteurs atteignant une vitesse de 70 km /h.

L’Institut National de la Météorologie (INM) souligne que les bulletins d’alertes seront valables pour la navigation et la pêche maritime.

Une légère augmentation des températures est attendue, les maximales varieront entre 12 et 16 degrés, dans le Nord et les hauteurs et entre 14 et 18 degrés, dans le reste des régions. Des passages nuageux, parfois abondants sur le Nord, seront enregistrés sur la plupart des régions