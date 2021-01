Tunisie – Confinement total : Les administrations concernés et celles exclus des mesures exceptionnelles

Les agents des secteurs publics et privés ne peuvent se rendre à leurs lieux de travail pendant le confinement total (du 14 au 17 janvier) sauf pour nécessité de service et s’ils sont munis d’une autorisation individuelle, a annoncé, mercredi, la présidence du gouvernement.

La présidence du gouvernement précise que les agents qui seront appelés à assurer le travail en présentiel seront informés directement ou par courrier électronique ou tout autre moyen de communication. Le reste des agents travailleront à distance.

Ces mesures ne concernent, cependant, pas les forces de l’ordre, les militaires, les agents de la douane et le personnel du ministère de la Santé et des structures et établissements de la santé publics et privés.

Les établissements médiatiques poursuivront le travail normalement et accueilleront leurs invités après autorisation des chefs des établissements susmentionnés.

La présidence du gouvernement précise encore que les personnes souffrant de maladies chroniques et les femmes enceintes sont dispensées du travail présentiel.

Les ministres, les gouverneurs, les directeurs d’établissements publics et les maires sont appelés à prendre les mesures nécessaires pour garantir un service minimum dans les structures qui les concernent, et ce, pour la continuité des services vitaux, ajoute la même source.