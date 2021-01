Tunisie : Le PPDU soutient le sit-in des familles des blessés et martyrs de la révolution

Le Parti des patriotes démocrates unifié (PPDU) a exprimé son soutien inconditionnel aux blessés et familles des martyrs de la révolution dans le sit-in entamé depuis des jours.

Le parti a réclamé, mardi, dans une déclaration, la publication immédiate au JORT de la liste définitive des martyrs et blessés de la révolution et l’accélération du processus de dédommagement matériel et moral après un atermoiement ayant duré 9 ans.

Le parti s’est dit préoccupé par l’état de santé des blessés de la révolution qui entament une grève de la faim.

Un groupe de jeunes (10) des blessés de la révolution observent un sit-in depuis le 21 décembre, au siège de l’Instance générale des résistants, des martyrs et blessés de la révolution et des opérations terroristes, à Tunis, pour réclamer la publication au JORT de la liste définitive des martyrs et blessés de la révolution, celle-ci étant prête depuis 2018 selon le coordinateur général de cette action.

Le Comité supérieur pour les droits de l’Homme et des libertés fondamentales avait annoncé, dans un communiqué publié le 8 octobre 2019, sa décision de publier la liste définitive des martyrs et blessés de la révolution sur son site web, formant l’espoir que cette liste soit publiée au JORT par la Présidence du Gouvernement pour certifier son aspect juridique et garantir les droits des personnes concernées.

La liste comporte les noms de 129 martyrs et 634 blessés.