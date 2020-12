Tunisie : Kaïs Saïed présente ses condoléances à la famille de Gilbert Naccache

Le président de la République, Kaïs Saïed, s’est rendu, mercredi, au domicile de feu Gilbert Naccache, à La Goulette, pour présenter ses condoléances aux membres de la famille du défunt.

Gilbert Naccache, militant de gauche et fervent défenseur des droits de l’Homme, est décédé le 26 décembre à Paris. Il avait 81 ans.

Le président de la République a, à cette occasion, énuméré les qualités du défunt et évoqué son militantisme en faveur des causes nationales et humanitaires justes et son attachement aux principes de la justice ainsi que sa résistance à l’oppression.

Il a, aussi, évoqué les multiples occasions qui l’avaient réunis, après la révolution, avec le regretté Gilbert Naccache à son domicile et dans des espaces culturels autour de débats riches.

La Tunisie a perdu, avec la disparition de Gilbert Naccache, l’un de ses fervents militants, courageux dans ses positions et fidèle à ses principes et à la Patrie. “L’histoire retiendra longtemps son nom”.

Samedi, le président Kaïs Saïed a rendu hommage à l’écrivain et militant politique de gauche, Gilbert Naccache.

La Tunisie, a-t-il souligné, a perdu l’un des militants tunisiens les plus sincères, parmi ceux qui avaient une profonde conviction dans les principes d’émancipation et de justice et pour lesquels, il a lutté jusqu’au bout, a indiqué la présidence de la République dans un communiqué.

Gilbert Naccache a été inhumé au cimetière de Borgel à Tunis. Les funérailles se sont déroulées en présence du chef du gouvernement, de plusieurs membres du gouvernement, du secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail, des membres du bureau exécutif de la centrale syndicale ainsi que de plusieurs dirigeants de partis politiques, des composantes de la société civile et des représentants de l’ambassade de Palestine en Tunisie.