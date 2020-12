Covid – Fêtes de fin d’année : Mechichi appelle à intensifier les campagnes de contrôle

Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, a appelé, lundi, à intensifier les campagnes de contrôle en cette période de fin d’année, à veiller au respect de la loi et à signaler les contrevenants aux décisions de la Commission nationale de lutte contre le coronavirus, et ce, dans le but d’éviter la propagation du virus.

Au cours d’une séance de travail, au Palais du gouvernement, à la Kasbah, en présence du ministre de l’Intérieur et de hauts cadres sécuritaires, Mechichi a dit miser sur “la conscience” et le civisme des citoyens pour surmonter la crise épidémique actuelle de la Covid-19.

La Commission nationale de lutte contre le coronavirus a décidé, mardi dernier, dans le cadre de la lutte contre la propagation du nouveau coronavirus, de continuer à appliquer les mesures prises le 6 décembre courant et à respecter les protocoles sanitaires et mesures de prévention, et ce, jusqu’au 15 janvier 2021.

Il s’agit surtout du:

– Maintien du couvre-feu.

– Interdiction des déplacements entre les régions, sauf dérogation, ou pour motif impérieux.

– Interdiction des rassemblements et manifestations y compris les festivités, publiques ou privés, pour la célébration du nouvel an.

– Charger les instances spécialisées de renforcer le contrôle et imposer un respect rigoureux des mesures de prévention contre le coronavirus.