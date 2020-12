La nouvelle souche de coronavirus serait plus contagieuse de 56% que la première

Des scientifiques ont averti sur la nouvelle souche de coronavirus qui se propage en Grande-Bretagne, laquelle souche se propage à un taux moyen de 56% de plus que la première version.

Selon une étude publiée par London School of Hygiene and Tropical Medicine, le type muté de virus apparu dans le sud-est de la Grande-Bretagne en novembre pourrait participer à l’augmentation du nombre de décès l’an prochain, ainsi que le nombre d’admissions dans les hôpitaux.

Les chercheurs, qui se sont concentrés sur le sud-est de la Grande-Bretagne et Londres, assurent seulement ne pas être certains sur si cette nouvelle souche est plus mortelle que son prédécesseur. Dans cette incertitude donc, ils appellent à la distribution du vaccin le plus rapidement possible en vue de prévenir d’autres décès.