Un mouvement de protestation a été organisé jeudi, à l’appel de la Coalition nationale pour le parachèvement de la Justice transitionnelle, à la Place du gouvernement, à la Kasbah.

Les participants, venus des différentes régions, appellent à la nécessité de compléter le processus de la Justice transitionnelle et demandent du gouvernement de trancher ce dossier dans le strict respect des dispositions de la Constitution et de la loi sur la justice transitionnelle.

Mohamed Ali Nabli, membre de la coalition a expliqué que cette action intervient suite à la conférence presse donnée mercredi par le nouveau président de l’instance générale des résistants et des martyrs et blessés de la révolution et des opérations terroristes, Abderrazak Kilani et qui s’est vu confier, par le chef du gouvernement Hichem Mechichi, le dossier de la justice transitionnelle.

Selon Nabli, les déclarations de ce derniers étaient “décevantes” et en deçà des attentes.

Abderrazak avait promis, en début de semaine, de poursuivre le processus de la justice transitionnelle et a dit comprendre les attentes et les revendications des victimes de despotisme, a-t-il fait observer. Il a regretté “le revirement de position ” constaté au cours de la conférence de presse de mari 8 décembre affirmé son engagement.

Mardi Abderrazak Kilani, a indiqué que la liste définitive des martyrs et blessés de la révolution est fin prête et qu’elle sera rendue publique au Journal Officiel, à l’occasion des festivités marquant le Xe anniversaire de la révolution.

Il a parlé de l’ouverture incessante “Fonds de la Dignité” avec une contribution publique à hauteur de 10 MD.

Abderrazak Kilani a rappelé que la valeur totale des indemnisations est estimée à près de 3 milliards de dinars. Elle sera versée aux bénéficiaires en plusieurs tranches, sur six ans. “La priorité sera donnée aux personnes âgées, aux personnes à besoins spécifiques, aux femmes et aux enfants”.