Tunisie : Prévisions météo pour aujourd’hui 02 décembre 2020

Des pluies éparses et temporairement orageuses sont attendues, mercredi, sur le nord et toucheront localement le centre et le sud la nuit prochaine.

Des vents forts d’une vitesse de 50 km/h souffleront prés des côtes. La mer sera agitée. Températures stables durant la journée et les maximales seront comprises entre 16 et 21 °C et atteindront 14 ° C sur les hauteurs.

Une baisse des températures est attendue durant la nuit avec l’arrivée de masses d’air froides et cette baisse sera remarquable demain.