Tunisie – Météo : Baisse relative des températures

Le temps sera marqué, aujourd’hui dimanche, par l’apparition de nuages parfois denses et des chutes de pluies éparses qui seront temporairement orageuses au nord et locales dans la région du Sahel.

Les passages nuageux seront passagers dans le reste des régions.

Le vent sera de secteur ouest fort d’une vitesse oscillant entre 50 et 70km/h près des côtes, dans les hauteurs et au sud, accompagné de phénomènes locaux de sable? pour être relativement fort entre 40 et 50km/h dans le reste des régions. La mer sera houleuse et localement agitée le long des côtes Est.

Les températures seront relativement en baisse, les maximales devant se situer entre 14 et 18 degrés au nord et dans les hauteurs et entre 16 et 20 degrés dans le reste des régions.