Hand – Nationale A (calendrier) : le tenant espérantiste ouvre face à l’ES Radès

L’Espérance de Tunis, tenant du titre, débutera la défense de bien face à l’ES Radès, suite au tirage au sort, effectué vendredi, du calendrier de la première phase du championnat de la Nationale A de handball (messieurs) dont le coup d’envoi sera donné le 9 décembre prochain, sous réserve de l’accord des autorités.

Selon la nouvelle formule de la compétition, les 21 équipes engagées sont réparties sur quatre poules. A l’issue de la première phase, les deux premiers de chaque poule se qualifient pour le Super play-off, tandis que les quatre clubs suivants joueront le Super play-out.

Les quatre premiers du Super play-out seront qualifiés à jouer la Super Elite (12 clubs) la saison prochaine en compagnie des équipes du super play-off.

Le tirage au sort a placé dans la poule A, l’Etoile du Sahel en compagnie de l’O.Soliman, du CS Moknine, de l’EBS Béni Khiar et du Stade Tunisien. La poule B est composée de l’Espérance de Tunis, l’ES Radès, le CHB Ksour Essef, la JS Chihia et le CS Moknine. La poule C est formée des équipes de l’AS Hammamet, de Jendouba SHB, du Club africain, du CHB Jammel et du CA Bizertin, tandis que la poule D est composée du CS Sakiet Ezzit, FS Menzel Horr, EM Mahdia, US Témimienne, AS Téboulba et US Sayada.

Programme de la première journée:

Poule A : Etoile du Sahel-O.Soliman, EBS Béni Khiar-Stade Tunisien (CS Moknine exempt).

Poule B : Espérance de Tunis – ES Radès, JS Chihia-CS Msaken (CHB Ksour Essef exempt)

Poule C : AS Hammamet-Jendouba SHB, CHB Jammel-CA Bizertin (Club Africain exempt)

Poule D : CS Sakiet Ezzit-FS Menzel Horr, EM Mahdia- US Témimienne, AS Téboulba-US Sayada.