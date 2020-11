Pfizer fixe la date de distribution du vaccin contre la Covid-19

Les laboratoires pharmaceutiques, Pfizer et BioNtech, ont déclaré qu’ils pourraient obtenir l’approbation par les régulateurs américains et européens, en décembre prochain, pour la mise sur le marché de leur vaccin contre la Covid-19 après les résultats de l’essai final qui a montré un taux de réussite de 95% et sans aucun effet secondaire grave.

L’efficacité du vaccin s’est avérée stable selon les groupes ethniques et selon différentes tranches d’âge, ce qui est un signe prometteur puisque la maladie a infecté les personnes âgées et qui appartiennent à différentes races et ethnies.

Le taux de réussite des vaccins aux États-Unis de Pfizer et de son partenaire allemand Biotech sont les plus élevés pour tous les vaccins testés lors de récentes étapes cliniques.

La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pourrait accorder l’approbation de l’utilisation d’urgence d’un vaccin avant la fin de la première moitié de décembre ou au début de la deuxième moitié du mois, a déclaré le PDG de Biotech, Ugur Shaheen cité par l’agence Reuters.