Qualifications CAN-2021 : la Tunisie et le Mali qualifiés

La Tunisie, accrochée en Tanzanie (1-1) et le Mali vainqueur en Namibie (2-1), se sont qualifiés mardi pour la CAN-2021.

Les aigles de Carthage avaient besoin d’un résultat nul, ont souffert mais ont réussi à contenir la Tanzanie (1-1) pour décrocher leur sésame pour cette édition reportée en janvier 2022 à cause du Covid-19.

Les Maliens, supérieurs techniquement, se sont imposés grâce à des buts de Koïta (12e) et Doumbia (37e), Kambindu ayant réduit le score deux minutes plus tard. Avec 10 points au compteur, ils ne peuvent plus être rejoints par le 3e du groupe A.

Dans le groupe E, le Maroc a battu la Centrafrique (2-0) dans une rencontre disputée à Douala, au Cameroun, pour des raisons de sécurité. Dans le groupe G, l’Egypte est allée battre le Togo (3-1).

La Côte d’Ivoire et Madagascar se sont neutralisés (1-1) alors que l’Ethiopie a surclassé le Niger (3-0) dans groupe K.

Dans les autres matches de la journée, la RD Congo s’est relancée en s’imposant en Angola (1-0).

Le Ghana s’est incliné au Soudan sur un but de Rahman dans le temps additionnel (1-0).

Enfin, les deux affiches du groupe I, Lesotho-Bénin et Sierra-Léone -Nigeria, se sont soldées par un résultat nul et vierge.

La prochaine journée se déroulera au mois de mars 2021. Résultats des matches de la 4e journée des qualifications disputés mardi:

Groupe A

Namibie – Mali 1 – 2

Classements Pts J. G. N. P. bp. bc dif

1. Mali 10 4 3 1 0 7 3 +4

2. Guinée 8 4 2 2 0 6 3 +3

3. Namibie 3 4 1 0 3 3 6 -3

4. Tchad 1 4 0 1 3 2 6 -4

Groupe C

Soudan – Ghana 1 – 0

1. Ghana 9 4 3 0 1 5 1 +4

2. Afrique du Sud 9 4 3 0 1 7 4 +3

3. Soudan 6 4 2 0 2 5 3 +2

4. S.Tomé 0 4 0 0 4 2 11 -9

Groupe D

Angola – RD Congo 0 – 1

1. Gambie 7 4 2 1 1 8 6 +2

2. Gabon 7 4 2 1 1 5 4 +1

3. RD Congo 6 4 1 3 0 3 2 +1

4. Angola 1 4 0 1 3 2 6 -4

Groupe E

Centrafrique – Maroc 0 – 2

1. Maroc 10 4 3 1 0 9 1 +8

2. Mauritanie 5 4 1 2 1 4 4 0

3. Burundi 4 4 1 1 2 4 7 -3

4. Centrafrique 3 4 1 0 3 3 8 -5

Groupe F

Rwanda – Cap-Vert 0 – 0

1. Cameroun 10 4 3 1 0 7 1 +6

2. Mozambique 4 4 1 1 2 5 8 -3

3. Cap-Vert 4 4 0 4 0 2 2 0

4. Rwanda 2 4 0 2 2 0 3 -3

Groupe G

Togo – Egypte 1 – 3

1. Egypte 8 4 2 2 0 5 2 +3

2. Comores 8 4 2 2 0 4 2 +2

3. Kenya 3 4 0 3 1 4 5 -1

4. Togo 1 4 0 1 3 2 6 -4

Groupe J

Tanzanie – Tunisie 1 – 1

1. Tunisie 10 4 3 1 0 7 2 +5

2. Guinée équatoriale 6 4 2 0 2 5 5 0

3. Tanzanie 4 4 1 1 2 4 5 -1

4. Libye 3 4 1 0 3 5 9 -4

Groupe K

Madagascar – Côte d’Ivoire 1 – 1

Ethiopie – Niger 3 – 0

1. Côte d’Ivoire 7 4 2 1 1 5 4 +1

2. Madagascar 7 4 2 1 1 9 5 +4

3. Ethiopie 6 4 2 0 2 5 3 +2

4. Niger 3 4 1 0 3 3 10 -7

Groupe L

Lesotho – Bénin 0 – 0

Sierra Leone – Nigeria 0 – 0

1. Nigeria 8 4 2 2 0 10 7 +3

2. Bénin 7 4 2 1 1 3 2 +1

3. Sierra-Leone 3 4 0 3 1 5 6 -1

4. Lesotho 2 4 0 2 2 3 6 -3.