Médenine : 49 nouveaux cas de contamination par le coronavirus

Le nombre de décès par le coronavirus a augmenté dans le gouvernorat de Médenine pour passer jusqu’à samedi (1 décès) à 45 alors que le nombre de nouvelles contaminations est de 49 contaminations, ce qui constitue un bilan lourd selon le directeur régional de la santé Zayd el Anz.

Selon les résultats des 180 prélèvements parvenus samedi soir à la direction régionale de la santé à Médenine, il en ressort ce qui suit : 19 cas de contaminations à Houmet Essouk, 9 cas dans les délégations de Médenine Nord et Sidi Makhlouf, 6 cas à Médenine Sud, 2 cas à Midoun et 1 cas dans chacune des délégations de Beni Khdech, Beni Guerdane, Zarzis et d’Agim ce qui porte le nombre de cas depuis l’apparition de la pandémie à 1174 et le nombre de guérisons à 842 cas.