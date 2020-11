CAN – U21 (qualifications) : les Aiglons de nouveau en stage à partir de lundi soir

L’équipe nationale juniors effectue à partir de lundi soir, un nouveau stage bloqué jusqu’au 17 novembre courant, en préparation au tournoi de qualifications à la Coupe d’Afrique des nation: U21.

Le tournoi rappelle-t-on, aura lieu à Tunis du 13 au 27 décembre prochains, de avec la participation de la Tunisie, de l’Algérie, la Libye, le Maroc et de l’Egypte.

Le staff technique conduit par Maher Kanzari a convoqué 22 joueurs pour ce stage et programmé 12 séances d’entrainement qui se dérouleront aux stades d’El Menzah, de la Marsa et de l’Ariana.

Les joueurs sont:

Ahmed Slimane Amine Khechiche (ES Sahel) , Mohamed Amine Zghada , Chiheb Laabidi, Gasmi Aziz, Amine Laajimi (Club Africain), Ala Ghram, Bechir Gharniani, Abdallah Amri, Achraf Habassi (CS Sfaxien), Chawki Ben Khedher (US Ben Guerdane), Mouhib Selmi, Zied Brima, Farouk Mimouni , (Espérance ST), Othman Karoui (AS Marsa), Neji Fares (Olympique Béja),

Mohamed Ali Lourimi (ES Zarzis), Yassine Ridane, Yanis Seghaier (Stade Tunisien), Abdel Mouhib Chammekh (CO Medinine), Zied Haddad (CS Hammam-Lif) et Houssam Elcar (OS Kebili)