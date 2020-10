Football – Covid-19 : suspension des championnats amateurs et de la Coupe de France

La Fédération française de football (FFF) a annoncé, jeudi, la suspension des championnats amateurs et des Coupes de France masculine et féminine jusqu’au 1er décembre, suite au reconfinement annoncé la veille par le président français, Emmanuel Macron, pour endiguer la deuxième vague de la pandémie de Covid-19.

“La FFF a pris la décision de suspendre l’ensemble des compétitions de Ligues, de Districts, des championnats nationaux du National 3, du National 2, de la D2 féminine, des Coupes de France masculine et féminine, et des championnats nationaux de jeunes (féminins et masculins) jusqu’au mardi 1er décembre”, selon un communiqué de l’instance fédérale. Le championnat de National (3e division), dont certains clubs sont professionnels, la première division féminine (D1) et celle de futsal, sont en revanche maintenus, selon la FFF.

Les matchs de ces compétitions pourront se jouer à huis clos, précise la même source, faisant observer que toutes les rencontres reportées seront reprogrammées “à des dates ultérieures, en fonction de l’évolution de la situation sanitaire”. Les matchs de l’équipe de France, de l’équipe de France féminine et des Espoirs sont également maintenus, indique-t-on de même source.