Amical : la Tunisie réussit son premier test face au Soudan, en attendant le Nigeria

La sélection tunisienne de football a réussi son come-back en compétition après une longue trêve imposée par la pandémie de Coronavirus, en s’imposant face à son homologue du Soudan (3-0), en match amical disputé vendredi au stade Hamadi Agrebi de Radès, en préparation pour les qualifications de la Coupe d’Afrique des Nations (Cameroun 2021).

Il s’agit d’un bon test pour les Aigles de Carthage, de retour en compétition après onze mois d’arrêt forcé à cause de la crise sanitaire, annoncant la couleur pour les qualifications de la CAN-2021 où ils seront confrontés à la Tanzanie les 9 et 14 novembre pour le compte de la 3e et 4e journées du groupe J, composé également de la Libye et de la Guinée Equatoriale.

C’est une formation à vocation offensive qui a été lancée d’entrée par le staff technique national, réussissant dès l’entame du match à menacer le camp soudanais notamment par Wahdi Khazri (6e).

Les protégés de Mondher Kebaier n’ont pas mis longtemps pour trouver le chemin des filets parvenant à ouvrir le score par Seifeddine Khaoui (17) au bout d’un bon travail collectif, avant que Ali Maaloul ne double la marque quelques minutes plus tard d’une tête plongeante suite à une passe décisive de Wahbi Khazri (25).

Poursuivant leur pressing, les Tunisiens revenaient à la charge et inscrivaient à la 36e minute un troisième but signé Anis Ben Slimane qui fait son baptême du feu avec le onze national, regagnant les vestiaires avec un avantage confortable de 3 buts.

A la reprise, les coéquipiers de Wahbi Khazri ont failli être trompés par les hommes de Hubert Velud notamment par Mohamed Abderrahmane dont le tir en début de période a été dévié par la défense tunisienne.

C’était l’occasion pour le staff technique de faire tourner l’effectif et procéder à quelques changements qui ont apporté une dynamique à l’attaque tunisienne avec l’entrée de Youssef Msakni, Seifeddine Jaziri, Naim Sliti et Saad Bguir, puis Amine Ben Amor et jassem Khemiri.

Toutefois les deux tentatives les plus dangereuses, celles de Msakni (68) et Jaziri (69) ont manqué de précision, butant à chaque fois sur une défense soudanaise de plus en plus efficace.

Les dernières occasions offertes en toute fin de match ont été également ratées par le Onze national qui remporte finalement cette première rencontre amicale (3-0), en attendant son deuxième test face au Nigeria, mardi prochain en Autriche.

Formation de la sélection tunisienne :

Tunisie : Moez Ben Cherifia, Ali Maaloul, Dylan Bronn (Jassem Khemiri), Yassine Meriah, Wajdi Kechrida, Aymen Ben Mohamed (Seifeddine Jaziri), Elyès Sekhiri, Anis Ben Slimane (Naim Sliti), Seifeddine Khaoui (Youssef Msakni), Hamza Rafiaa (Amine Ben Amor), Wahbi Khazri (Saad Bguir).