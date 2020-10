Tunisie : Révision à la baisse du prix de vente au public du Gasoil sans souffre

Le ministère de l’industrie, de l’énergie et des mines a décidé suite à la réunion de la commission technique chargée de la fixation et du suivi des prix de vente des produits pétroliers (7 octobre 2020), la révision des prix de vente au public, à partir de minuit, 9 octobre 2020, du gasoil sans souffre et de maintenir inchangé les prix du gasoil normal et de l’essence sans plomb.

Et de préciser dans un communiqué publié, jeudi, que ces prix resteront à 1915 millimes/litre pour l’Essence sans plomb, 1470 millimes/litre pour le gasoil normal.

Le prix de Gasoil sans souffre est de 1675 millimes après une réduction de 25 millimes.

Les prix des autres produits pétroliers restent inchangés, a encore précisé le ministère.