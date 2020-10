Le nouveau Huawei Y9a, un regard sur l’ajout de Super Camera et SuperCharge de Huawei à la série Huawei Y

HUAWEI a récemment mis à jour sa gamme d’entrée de gamme de la série Y avec son dernier smartphone, le HUAWEI Y9a. Doté de fonctionnalités riches et d’un design stellaire, le tout à un prix plus abordable, le HUAWEI Y9a est facilement l’un des meilleurs smartphones d’entrée de gamme de HUAWEI et pour une bonne raison.

Destiné à un public plus jeune, le HUAWEI Y9a intègre une configuration SuperCamera et promet des performances puissantes avec une batterie qui dure toute la journée et des fonctionnalités SuperCharge.

Voici un aperçu détaillé de ce que ce nouveau smartphone apporte à la table.

SuperCamera avec configuration Quad Camera

S’éloignant des normes des smartphones d’entrée de gamme habituels, le HUAWEI Y9a est livré avec une superbe configuration de quatre caméras 64MP pour être à la hauteur de son nom SuperCamera.

Cette configuration comprend un appareil photo principal 64MP, un objectif ultra grand angle 8MP, un objectif de profondeur 2MP et un objectif macro 2MP, pour une expérience de photographie de tout scénario.

Il est équipé d’un objectif à ouverture f / 1,8 pour la photographie haute résolution avec des détails riches et améliorés.

L’objectif ultra grand angle 8MP, quant à lui, contient un objectif f / 2.4 et offre un champ de vision de 120 degrés avec prise en charge de l’enregistrement grand angle. L’objectif de profondeur 2MP contribue aux effets bokeh et fonctionne avec l’appareil photo principal pour de superbes portraits avec des arrière-plans flous, tandis que l’objectif macro 2MP permet des gros plans jusqu’à 4 cm de près.

Une autre caractéristique clé est la fonction Smart Snapshots qui permet au HUAWEI Y9a de détecter un sujet à travers cinq modes de prise de vue, y compris les enfants, les animaux domestiques, les sports, les fleurs et les paysages, ainsi que plus de dix scénarios de prise de vue tels que jouer, faire du sport, sauter et faire du vélo. Cela permet au HUAWEI Y9a de prédire intelligemment le sujet et la nature de la photo pour ajuster tous les paramètres nécessaires pour cette photo parfaite.

La configuration de la caméra intègre également la stabilisation vidéo EIS pour des enregistrements plus clairs, particulièrement utiles pour suivre les tendances actuelles du vlog.

Pour couronner le tout, la caméra frontale 16MP avec l’algorithme AI Beauty 5.1. Cet algorithme s’adapte particulièrement en fonction de l’âge et du sexe, améliorant des aspects tels que la texture de la peau, les sourcils et les cheveux. Il ajuste également l’image si elle est trop nette, supprime tout bruit et utilise même le flash circulaire pour l’éclairage.

SuperCharge

Avec de plus en plus de tâches effectuées sur les smartphones aujourd’hui, disposer d’une grande batterie est devenu une condition préalable.

Cependant, les grosses batteries peuvent également prendre beaucoup de temps à se recharger, ce qui signifie qu’une quantité considérable de temps est consacrée à la simple recharge du téléphone.

HUAWEI résout ce problème avec la fonction HUAWEI SuperCharge 40 W du HUAWEI Y9a. Habituellement vue sur les appareils haut de gamme, cette fonctionnalité permet au smartphone de charger jusqu’à 70% en seulement 30 minutes, même pour une batterie aussi grande que la batterie 4200 mAh du HUAWEI Y9a offrant aux utilisateurs une session ininterrompue d’utilisation prolongée. En plus de cela, la technologie d’économie d’énergie HUAWEI AI optimise encore l’utilisation de la batterie pour une expérience utilisateur meilleure et plus longue.

Identifiant emblématique de la bague Halo

Outre ses fonctionnalités fortes, le HUAWEI Y9a possède également un identifiant de conception stellaire qui peut être vu à l’avant et à l’arrière du téléphone.

À l’avant, le grand écran Ultra FullView de 6,63 pouces avec une résolution FHD de 2400 x 1800 ouvre la voie à une expérience visuelle immersive. Cela est principalement attribué à ses lunettes minimales, qui confèrent au HUAWEI Y9a un rapport écran / corps de 92,02%.

Toutefois, la beauté du design continue à l’arrière du téléphone avec son design Halo Ring. Rappelant la série phare HUAWEI Mate 30, cette philosophie de conception associe le matériel de la caméra entouré d’un anneau extérieur gravé à travers un processus de revêtement unique, pour un look final non seulement avant-gardiste et unique, mais aussi esthétique.

Dans l’ensemble, le HUAWEI Y9a bénéficie d’une conception ergonomique en arc 3D avec un cadre robuste dans une finition brillante semblable à du verre. Le long du bord se trouve le lecteur d’empreintes digitales et le bouton d’alimentation deux en un, ce qui ajoute également à l’aspect simplifié.

Super expérience avec EMUI 10.1

Pour couronner le tout, EMUI 10.1 en standard offre une large gamme de fonctionnalités intelligentes pour une expérience transparente et intelligente. Cela comprend l’application d’appel vidéo HUAWEI MeeTime, Smart Collage pour éditer des photos ensemble, des commandes gestuelles intuitives pour des interactions utilisateur plus faciles, et même l’assistant de jeu pour une expérience de jeu plus améliorée.

Les mélomanes peuvent également profiter de fonctionnalités telles que le mode Fête, tandis que les jeux ou le visionnage de films sont rendus plus immersifs avec Ultra Shadow Enhancement qui améliore le contraste et la plage dynamique.

Le HUAWEI Y9 est également livré avec HUAWEI AppGallery préinstallé, pour rechercher et télécharger facilement toutes les applications populaires.

Les utilisateurs peuvent également télécharger Petal Search, qui complète la HUAWEI AppGallery et donne accès à un million d’applications et est facile à utiliser grâce au widget de recherche pour l’écran d’accueil.

Le HUAWEI Y9a n’est pas seulement un smartphone d’entrée de gamme. Avec ses fonctionnalités fortes et son design stellaire, il est conçu pour se démarquer de la foule, ce qui en fait un ajout puissant aux smartphones de la série Y de HUAWEI. Chaque fonctionnalité est conçue pour garder l’utilisateur à l’esprit, en lui promettant une expérience utilisateur comme jamais auparavant.