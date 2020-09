Ben Arous : Des équipes mobilisées pour réparer une fuite de gaz dans l’un des canaux de la STEG

La Société tunisienne d’électricité et de gaz (STEG) a fait savoir, jeudi 17 septembre, qu’elle a mobilisé, durant la nuit de mardi à mercredi, des équipes pour réparer une légère fuite de gaz repérée dans l’un de ses canaux, situé au niveau de la route régionale n°36 reliant la région de Naasan et celle de Khelidiya (gouvernorat de Ben Arous).

La société précise dans un communiqué que ces travaux seront finalisés ce jeudi, en fin de journée, rappelant qu’elle a coordonné avec les autorités régionales et locales, ainsi que les différentes parties prenantes afin que ces travaux soient achevés dans les plus brefs délais.

Il importe de rappeler que le ministère de l’Equipement, de l’habitat et de l’infrastructure avait annoncé, ce matin, que la route régionale numéro 36 (Ben Arous), au niveau du point kilométrique 6, sera fermée, jusqu’à 10h00, à cause d’une fuite de gaz.

Le département a recommandé, ainsi, aux usagers de la route de passer par la route régionale numéro 39 et les routes locales numéros 566, 570 et 571, et les a invité à faire preuve de vigilance et respecter les signalisations.