Tunisie : L’INM met en garde contre l’élévation du niveau des eaux dans les régions basses

L’Institut national de la météorologie (INM) a mis en garde contre l’élévation du niveau des eaux des oueds dans les régions basses, vu l’infiltration des terres par les dernières quantités d’eaux de pluies enregistrées au cours des dernières 24 heures dans les gouvernorats du Centre.

L’INM a indiqué, dimanche, que les chutes de pluies orageuses se poursuivront et seront accompagnées de chutes de grêle. Des quantités importantes seront enregistrées dans les régions Est du pays. Le vent sera généralement modéré d’une vitesse atteignant 40km/h dans le golfe de Gabès et dépassant 90 km/h à l’apparition des nuages orageux.

La mer sera très agitée à agitée dans le Golfe de Gabès et houleuse le long du reste du littoral.

Les températures varieront entre 22 et 26 degrès au Nord et au Centre et seront de l’ordre de 20 degrés dans les hauteurs. Elles oscilleront entre 26 et 32 degrés au Sud et atteindront 38 degrés à El Borma et Borj El Khadhra.