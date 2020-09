Ligue1 (24e journée) : Le dauphin accroché par le Stade Tunisien, US Monastir-Espérance reporté

Le dauphin CS Sfaxien a concédé le nul blanc (0-0), dimanche au stade du Bardo, dans la deuxième partie de la 24e journée du championnat de Tunisie de la Ligue 1 du football professionnel, marquée par le report de deux matches, CS Chebba-AS Soliman et US Monastir-Espérance ST.

Les sfaxiens (2e/47 points) ont raté l’occasion de creuser davantage l’écart avec l’US Monastir (3e/41 pts), qui devait affronter le champion,l ‘Espérance Sportive de Tunisie, à partir de 19h10 mais le match a été reporté , le terrain du stade Mustapha Ben Jannet étant impraticable à cause de fortes pluies.

Rien n’a changé pour le club du Bardo qui conserve sa 6e place à 4 longueurs de retard sur l’Etoile du Sahel (5e/37 pts), battue samedi en ouverture de la journée par le CS Hammam(lif (0-1)

Par ailleurs la rencontre CS Chebba-AS Soliman qui n’a pas pu être disputée samedi au stade de la Chebba à cause du terrain inondé suite aux intempéries et reporté à dimanche, a été de nouveau reportée et se déroulera lundi dans un stade du grand Tunis, qui sera communiqué en soirée, indique la ligue nationale du football professionnel.

Résultats

Dimanche 6 septembre :

Au Bardo:

Stade Tunisien 0

CS Sfaxien 0

A Monastir):

US Monastir – Espérance ST (reporté/ terrain impraticable)

CS Chebba – AS Soliman reporté à lundi dans un stade du grand Tunis

joués samedi:

Samedi 5 septembre

A Radès :

Club Africain 1 Bassilou Compaoré (57′)

US Ben Guerdane 0

A Metlaoui:

ES Metlaoui 0

CA Bizertin 0

A Kairouan:

JS Kairouan 0

US Tataouine 0

A Hammam-Lif:

CS Hammam-Lif 1 Fares Meskini (87’)

Etoile du Sahel 0

Classement : Pts J G N P BP BC Diff

1. Espérance Tunis 55 23 16 7 0 38 11 +27

———————————— Champion ——————————

2. CS Sfaxien 47 24 14 5 5 30 17 +13

3. US Monastir 41 23 11 8 4 33 16 +17

4. Club Africain 40 24 13 7 4 26 10 +16

5 . Etoile du Sahel 37 24 10 7 7 32 22 +10

6. Stade Tunisien 33 24 9 6 9 23 23 -02

. US Ben Guerdane 32 24 8 8 8 25 30 -05

8. AS Soliman 27 23 8 3 12 24 24 0

. CS Chebba 27 23 7 6 10 28 28 0

10. US Tataouine 24 24 5 9 10 19 27 -08

11. ES Metlaoui 22 24 5 7 12 19 31 -12

12. CS Hammam-Lif 21 24 5 6 13 19 37 -18

. JS Kairouan 21 24 6 3 15 19 40 -21

14. CA Bizertin 20 24 4 8 12 17 34 -17