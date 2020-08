Nette baisse du nombre des accidents de la route en Tunisie

Selon le bilan de l’Observatoire national de la sécurité routière, 599 personnes sont mortes sur les routes de Tunisie, durant la période s’étalant du 1er janvier au 28 août 2020, soit 173 décès de moins qu’au cours de la même période de l’année 2019.

Dans une déclaration, samedi, à l’agence TAP, Mourad Jouini, chargé de l’information au sein de l’observatoire, a souligné que le nombre des accidents de la route recensé durant cette période a, lui aussi, enregistré une baisse, soit 1507 de moins par rapport à la même période de l’année 2019. De même que pour le nombre des blessés (-2084).

Tunis détient la première place dans le classement des gouvernorats qui comptent le plus grand nombre d’accidents de la route (474), de morts (74) et de blessés (625), suivi du gouvernorat de Nabeul (212 accidents et 44 morts) et de celui de Ben Arous (210 accidents et 29 morts).

La vitesse excessive et l’inattention sont les premières causes d’accidents et constituent un facteur aggravant de la mortalité routière, a indiqué Mourad Jouini.

Selon les premières statistiques dévoilées, le mois de juillet 2020 a été marqué par une nette baisse des accidents de la route (-49 pc) du nombre des morts (-33 pc) par rapport aux mois de juillet des années 2017, 2018 et 2019.