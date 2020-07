Manouba-Aid Al Idha : Point de vente de moutons au kilo à Oued Ellil

Un point de vente de moutons de sacrifice au kilogramme a été ouvert lundi dans la localité d’Essaida relevant de la délégation d’Oued Ellil (gouvernorat de Manouba).

Plus de 2500 têtes de moutons, dont le poids varie entre 30 et 80 Kg, seront disponibles dans ce point de vente installé par l’Office de l’élevage et des pâturages et enregistre la participation plus de 25 agriculteurs des gouvernorats de Manouba, Zaghouan, Kairouan et Siliana.

L’approvisionnement de ce point de vente sera renforcé progressivement selon la demande, a souligné à l’agence TAP la directrice régionale de l’office de l’élevage et des pâturages à Manouba, Mouna Romdhani.

Les prix de vente ont été fixés à 12 dinars le kg pour les moutons dont le poids est inférieur à 45 Kg et 11,500 dinars le Kg pour les moutons dont le poids est inférieur à 45 Kg.

Selon la même source, ce point de vente a été aménagé conformément au protocole sanitaire approuvé par les ministères de l’agriculture et du commerce, ajoutant qu’une équipe de vétérinaires et une brigade de contrôle économique ont été mobilisées pour veilleur au bon déroulement de l’opération de vente.OB