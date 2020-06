Le temps sera partiellement nuageux avec des pluies dans le centre, en fin d’après-midi.

Les températures varieront entre 23 et 27° au nord et dans les zones côtières, entre 28 et 34° dans le reste des régions et dépasseront les 27° dans le sud.

Le vent atteindra 20 à 40 k/h près des côtes et au sud et faible à modéré entre 15 et 30 km/h dans le reste des régions.