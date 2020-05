Tunisie : Bendirman et Haythem Mekki définitivement bannis de Facebook

Facebook a bloqué un certain nombre de comptes officiels en Tunisie le vendredi 29 mai au soir pour un certain nombre de politiciens et de blogueurs tels que Haythem Mekki, le président du bloc parlement de Qalb Tounes, Oussama Khlifi, l’artiste Bendirman (Bayrem Kilani) et la blogueuse Sarah Ben Hammadi ainsi qu’un certain nombre d’autres comptes de personnalités connues.

La firme a informé les propriétaires des comptes supprimés que la décision était définitive.

La liste comprenait près de 20 noms après avoir été avisé qu’ils n’avaient pas respecté les règles de Facebook, ce qui a entraîné la suppression de leurs comptes.