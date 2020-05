Kébili : quatre enfants atteints de fièvre typhoïde

Des analyses effectuées sur plusieurs enfants qui souffraient récemment de diarrhée au gouvernorat de Kébili en particulier dans la localité de Tanbib (délégation de Kébili-nord) ont montré que quatre d’entre eux sont atteints de fièvre typhoïde.

Selon le sous-directeur de la santé de base à Kébili Ali Tabbal, cette infection potentiellement mortelle est due à des bactéries qui se propagent habituellement par l’eau ou les aliments impropres et développe des symptômes comme la fièvre prolongée, la fatigue, les céphalées, les nausées, les douleurs abdominales, la constipation ou la diarrhée.

Le traitement de la fièvre typhoïde serait au moyen d’antibiotiques et pour diminuer le risque de transmettre l’infection à autrui, il nécessaire de se laver plusieurs fois les mains à l’eau et au savon et éviter de préparer ou servir de la nourriture à d’autres personnes, a-t-il ajouté à l’Agence TAP.

Une enquête épidémiologique avait été ouverte récemment par la direction d’hygiène à Kébili après avoir constaté des problèmes de diarrhée chez des enfants dans la localité de Tanbib 18 enfants ont été admis à l’hôpital régional de Kébili et deux autres ont été transférés aux CHU de Monastir et Sfax où leurs sont effectués les analyses et soins nécessaires.