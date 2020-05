Tunisie – Déconfinement : L’ATTT adopte des mesures de protection lors de la reprise de son activité

L’Agence Technique des Transports Terrestres (ATTT) a annoncé dans un communiqué publié samedi, à Tunis, à avoir adopté certaines mesures de protection, lors de la reprise de son activité pendant la période de déconfinement ciblé, afin de prévenir la propagation de la maladie du Corona.

Il s’agit de la stérilisation quotidienne de tous les sièges centraux et régionaux, avant le commencement du travail et de fournir à tous les agents les moyens de protection (masques, liquide antiseptique, ….), tout en fournissant une quantité suffisante de savon dans les différentes toilettes

Ces mesures concernent aussi l’organisation de l’entrée des clients dans les espaces ouverts au public en spécifiant le circuit d’entrée et en traçant des dessins au sol pour déterminer la séparation entre eux d’une manière qui garantit le respect de la distanciation sociale.

En outre, l’agent d’accueil va mesurer la température de chaque client avant d’entrer et ne pas autoriser l’entrée aux personnes qui refusent de mesurer leur température ou ayant une température de plus de 38 degrés.

Il s’agit également, d’exiger de toute personne arrivant à un siège régional ou central de porter une bavette et de stériliser les mains avant d’entrer, et toute personne qui ne se conforme pas à ces conditions sanitaires, sera interdite d’entrer, et de ne pas permettre à plus d’un client d’être présent devant les guichets, quel que soit leur poste d’emploi, tout en respectant la distanciation sociale (au moins 1,5 mètre) entre le client et l’agent (placer une barrière, tracer des dessins au sol …).

L’ATTT compte sur l’engagement volontaire de tous ses clients dans l’application et le respect de toutes les conditions de sécurité et moyens de protection afin d’assurer le bon fonctionnement et la continuité de ses différents services d’une manière conforme avec la situation actuelle.